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В Подпорожском районе "Газель" насмерть сбила пожилого пешехода
Вчера, 18:37
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ProkVad
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В Подпорожском районе "Газель" насмерть сбила пожилого пешехода

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Мужчине, попавшему под колёса, было 70 лет.

В Подпорожском районе "Газель", сдавая назад, насмерть задавила 70-летнего мужчину. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели

В 14.15 9 февраля на улице Новая, 1 в поселке Никольский был совершен наезд на лежащего пешехода. "Скорая" зафиксировала его смерть. Сообщает 47news ссылаясь на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства смерти и ее причина устанавливаются. Известно, что "Газель", под колесами которой оказался пожилой человек, сдавала назад. Однако, возможно, что смерть наступила до наезда. По данным 47news, у мужчины был установлен кардиостимулятор.

Напомним, что 7 февраля произошёл анологичный инцидент: в Ленобласти погрузчик дал задний ход и сбил бабушку.

Теги: авария , автомобиль , дтп , летальный исход , пешеход , смерть
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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