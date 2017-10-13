В Ленобласти погрузчик дал задний ход и сбил бабушку

Местная жительница 1933 года рождения погибла на месте.

В Ломоносовском районе Ленинградской области в результате ДТП погибла пожилая женщина, которая переходила дорогу.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, инцидент произошел утром 7 февраля в поселке Новоселье. Примерно в 10:27 водитель 1992 года рождения начал сдавать назад на погрузчике и не заметил, идущую позади, 85-летнюю бабушку.

В результате случившегося женщина от полученных травм скончалась на месте. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее Piter.tv сообщал, что за январь на дорогах Петербурга сбили 187 пешеходов. из них 16 погибли, среди них был один ребенок. Травмы и ранения различной степени тяжести получили 179 пешеходов, из 31 ребенок. В Ленобласти за минувший месяц автомобили сбили 66 человека, 13 из которых погибли. Травмы в результате ДТП получили 56 пешеходов, из них 8 детей.