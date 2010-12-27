За январь на дорогах Петербурга сбили 187 пешеходов

В ГИБДД напомнили о необходимости соблюдения ПДД.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 февраля УГИБДД ГУ МВД проводит профилактическое мероприятие "Пешеход. Пешеходный переход". Данные меры призваны уменьшить количество нарушений правил дорожного движения, в результате которых были сбиты люди.

Как стало известно, за январь в Северной столице под колеса автомобилей попали 187 человек, из них 16 погибли, среди них был один ребенок. Травмы и ранения различной степени тяжести получили 179 пешеходов, из 31 ребенок.

В Ленобласти за минувший месяц автомобили сбили 66 человека, 13 из которых погибли. Травмы в результате ДТП получили 56 пешеходов, из них 8 детей.

УГИБДД напоминает пешеходам о том, что они, как и автомобилисты являются участниками движения. Необходимо передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При движении в темное время суток желательно иметь при себе светоотражающие элементы, чтобы оставаться в видимости водителей.

В случае нарушений, пешеходы будут привлекаться к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.29 КоАП РФ "нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующем в процессе дорожного движения".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Ветеранов газель сбила бабушку с маленькой внучкой. Девочку 2013 года рождения спасти не удалось. Также 31 января на Большевиков насмерть сбили женщину.