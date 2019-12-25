10 человек погибли в авариях в Петербурге и области за выходные

Всего с пятницы по воскресенье зарегистрировали 63 аварии.

На дорогах Петербурга и области с 24 по 26 июня в авариях погибли десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД.

Всего с пятницы по воскресенье зарегистрировали 63 аварии. Травмы получили 88 человек, включая пятерых детей. В результате происшествий было повреждено 110 транспортных средств. В ведомстве призвали родителей напомнить своим детям о необходимости спешиваться с велосипедов и самокатов при пересечении дороги и исключить случаи их внезапного появления на проезжей части.

Также в ГИБДД предупредили об опасности жаркой погоды, автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок при проявлении симптомов теплового удара.

Ранее мы писали, что ночью на трассе М-11 столкнулись два грузовика. Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно деблокировали пострадавшего мужчину и передали медикам.

Фото: Piter.tv

