Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в сентябре на территории Петербурга и Ленобласти

Мероприятия запланированы на период с 27 по 29 сентября.

В сентябре 2024 года Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти планирует проведение масштабных рейдов для обнаружения водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мероприятия запланированы на период с 27 по 29 сентября.

Автоинспекторы напоминают, что согласно статье 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством в состоянии опьянения или передача управления лицу, находящемуся в таком состоянии, влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В случае повторного нарушения водителя ждет уже уголовная ответственность.

Ранее петербурженка пожаловалась на штрафы, приходящие ей за чужой автомобиль.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО