Петербурженка пожаловалась на штрафы, приходящие ей за чужой автомобиль

По мнению женщины, штрафы появились вследствие технического сбоя: она отправила электронное обращение в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Жительница Петербурга стала получать штрафы за автомобиль с идентичными номерами, но другой марки и цвета, сообщает "Фонтанка".

Женщина начала получать уведомления о взысканиях на портале госуслуг. Штрафы приходили за нарушения, зафиксированные в Москве, хотя она сама утверждает, что не была в столице уже 10 лет. На фотографиях с камер фиксации нарушений правил дорожного движения видно, что автомобиль отличается от ее машины, хотя номера совпадают полностью.

По мнению женщины, штрафы появились вследствие технического сбоя: она отправила электронное обращение в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Ситуация могла возникнуть из-за того, что система видеофиксации распознала только регистрационные номера, но не определила марку автомобиля. Кроме того, номера могли быть затерты – намеренно или случайно, что увеличило вероятность получения штрафа за чужой автомобиль.

Согласно закону, обжаловать штраф можно в течение 10 дней с момента вынесения постановления.