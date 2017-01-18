На Ветеранов газель сбила бабушку с маленькой внучкой

Ребенок скончался в больнице.

В Кировском районе Петербурга на перекрестке Дачного и Ветеранов произошло страшное ДТП, унесшее жизнь 5-летней девочки.

По информации УГИБДД по городу авария произошла в 12:00. Водитель грузовика, поворачивая направо, наехал на женщину с ребенком в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Очевидцы рассказывают, что ребенка увезла в больницу машина скорой помощи, которая проезжала мимо с другим больным. Несмотря на все старания врачей, девочку спасти не удалось.

Женщину, предположительно бабушку погибшей, в состоянии средней тяжести госпитализировали. По факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются причины случившегося.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург