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На Ветеранов газель сбила бабушку с маленькой внучкой
Вчера, 14:38
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nadiputintseva
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На Ветеранов газель сбила бабушку с маленькой внучкой

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Ребенок скончался в больнице.

В Кировском районе Петербурга на перекрестке Дачного и Ветеранов произошло страшное ДТП, унесшее жизнь 5-летней девочки.

По информации УГИБДД по городу авария произошла в 12:00. Водитель грузовика, поворачивая направо, наехал на женщину с ребенком в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Очевидцы рассказывают, что ребенка увезла в больницу машина скорой помощи, которая проезжала мимо с другим больным. Несмотря на все старания врачей, девочку спасти не удалось.

Женщину, предположительно бабушку погибшей, в состоянии средней тяжести госпитализировали.  По факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются причины случившегося.

Также, сегодня в Петербурге автомобиль сбил насмерть бабушку

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Теги: дтп , новости спб , происшествия , сбили человека
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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