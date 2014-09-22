В Подпорожье открыли главный городской парк после благоустройства

Общая стоимость проведённых работ составила 97 млн рублей.

В субботу, 16 декабря, жители Подпорожья смогли насладиться торжественным открытием парка культуры и отдыха, который претерпел значительные изменения благодаря благоустройству. Открытие сопровождалось праздничной программой и награждением местных активистов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Проект благоустройства парка был признан победителем во всероссийском конкурсе лучших идей по созданию комфортной городской среды, организованном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Перед открытием территории был проведён тщательный анализ фотографий из прошлого, с помощью которых удалось полностью восстановить его первоначальный облик с инсталляциями, вдохновленными вепсскими сказками.

Общая стоимость проведённых в парке работ составила 97 млн рублей. Специалисты приложили максимум усилий, чтобы сохранить находящийся внутри лес.

Ранее мы сообщили о том, что "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга в Ленобласть с 23 декабря.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко