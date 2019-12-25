В Подпорожье не одобрили проект реставрации церкви Рождества Богородицы

Первоначальный план и финансирование будут пересматривать.

В Подпорожье будет пересмотрен проект реставрации церкви Рождества Богородицы, а также объемы его финансирования. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Изначально сруб было решено поднять на домкрате, но подрядчик сообщил, что планы невозможно осуществить – церковь может не выдержать действия техники. В качестве альтернативного варианта было предложено полностью разобрать святыню и заменить поврежденные временем участки, но в таком случае придется потратить гораздо больше средств.

Пока вопрос не решен окончательно, в храм не допускаются прихожане.

Добавим, что на реставрационные работы было выделено почти 45 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Федоровского городка в Пушкине.

Фото: lentravel.ru