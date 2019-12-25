В Подпорожье мужчина до смерти избил своего шурина

Ссора произошла во время распития алкоголя.

В больнице Подпорожья умер 45-летий мужчина. Он был избит мужем собственной сестры. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета по Ленинградской области.

По версии следствия, преступление произошло вечером 17 марта. Обвиняемый поссорился с шурином во время распития спиртного и нанес ему несколько серьезных ударов. В результате пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, после чего скончался.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение. Разбирательства по делу продолжаются.

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