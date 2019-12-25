В Подпорожье к новому водопроводу подключили 9 жилых домов и детский сад

Работы провели ночью.

В среду, 22 июля, 9 домов в Подпорожье были подключены к новым сетям водопровода. Также к современной системе водоснабжения подключен детский сад. Об этом сообщила пресс-служба Леноблводоканала.

Изменения произошли на Сосновой, Комсомольской, Больничной улицах, и улице Волкова. Компания заранее сообщила о мероприятиях представителям администрации.

Для того чтобы не причинять неудобство местным жителям, специалисты занимались переподключением в темное время суток. Дома обеспечили питьевой водой с помощью доставки цистерн.

Ранее мы рассказали о том, что власти Ленобласти оказали поддержку 130 тысячам граждан во время эпидемии.

Фото: Piter.TV, пресс-служба Леноблводоканала