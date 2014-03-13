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В Подпорожье 200 семей переедут из аварийного жилья в новые дома
Сегодня, 11:37
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Подпорожье 200 семей переедут из аварийного жилья в новые дома

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В Ленинградской области две сотни семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры

В Подпорожье в Ленинградской области идет процесс расселения жителей аварийных домов. Как стало известно, очень скоро 200 семей получат ключи от своих новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Для расселения пострадавших от аварийного жилья жителей было построено два многоквартирных дома на проспекте Кирова. Интересно отметить, что в летнее время доля готовности объекта была всего лишь 30 процентов. Однако, благодаря упорным усилиям строителей и всей команды, сейчас дома готовы к заселению.

Ранее сообщалось, что аренда студий и "однушек" в Петербурге выросла в цене на 20%.

Фото: Piter.TV

Теги: аварийное жилье, ленобласть
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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