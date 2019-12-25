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В Подпорожье девушку забили насмерть после застолья с отцом слесаря
Сегодня, 16:55
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lizapoluda

В Подпорожье девушку забили насмерть после застолья с отцом слесаря

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На месте преступления обнаружено 7 бутылок с алкологлем.

Житель Подпорожья, работающий слесарем, обнаружил в квартире собственного отца труп 24-летней девушки. Лицо и тело покойницы было покрыто гематомами и синяками. Об этом стало известно Piter.TV.

Полицейские задержали предполагаемого убийцу – хозяина квартиры. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Удалось установить, что подозреваемый распивал спиртные напитки и в компании погибшей, после чего та была до смерти избита. С места происшествия изъято 7 бутылок и 7 стопок. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что труп немолодой женщины под мостом обнаружили в Сосновом Бору

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область, подпорожье
Категории: Новости Ленинградской области,

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