Труп немолодой женщины под мостом обнаружили в Сосновом Бору

Во вторник, 19 марта, у переправы через реку Коваши была найдена мертвая женщина. При ней оперативники обнаружили комплект документов и черную куртку. Об этом стало известно Piter.TV.
Предполагается, что погибшей является местная жительница 58-ми лет. Удалось установить, что два дня назад она вышла из своей квартиры, чтобы направиться к судебным приставам на такси. Причина смерти до сих пор не установлена.
Отметим, что за две недели до происшествия у моста в Сосновом Бору был обнаружен труп мужчины с отсеченной кистью руки. Обстоятельна его гибели также остаются неизвестными.
Ранее мы рассказывали о том, что в Шушарах двое мужчин четыре месяца занимались сексом с "трудной" школьницей.
Фото: Pixabay
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