Труп немолодой женщины под мостом обнаружили в Сосновом Бору

Рядом лежала сумка с документами.

Во вторник, 19 марта, у переправы через реку Коваши была найдена мертвая женщина. При ней оперативники обнаружили комплект документов и черную куртку. Об этом стало известно Piter.TV.

Предполагается, что погибшей является местная жительница 58-ми лет. Удалось установить, что два дня назад она вышла из своей квартиры, чтобы направиться к судебным приставам на такси. Причина смерти до сих пор не установлена.

Отметим, что за две недели до происшествия у моста в Сосновом Бору был обнаружен труп мужчины с отсеченной кистью руки. Обстоятельна его гибели также остаются неизвестными.

Ранее мы рассказывали о том, что в Шушарах двое мужчин четыре месяца занимались сексом с "трудной" школьницей.

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