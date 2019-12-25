В Шушарах двое мужчин четыре месяца занимались сексом с "трудной" школьницей

А военнослужащий из Каменки изнасиловал в своей машине 15-летнюю девочку.

Полиция Петербурга расследует два дела о половом сношении и изнасиловании школьниц. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, накануне в полицию обратилась 36-летняя петербурженка. По словам женщины, 20-летний неработающий житель Шушар с ноября 2019 по январь 2020 неоднократно совершал половые сношение с её дочкой (7 класс) в своей квартире на Московском шоссе. Ранее, в октябре 2019 года, там же с девочкой "переспал его дружок", личность которого устанавливается. Школьница при этом состоит на учете у психиатра и в службе по делам несовершеннолетних. Одного из мужчин уже задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё одно происшествие случилось в Выборгском районе Ленобласти. В полицию обратилась мать 15-летней школьницы. Она рассказала, что осенью 2018 года военнослужащий из поселка Каменка 25-летний Владимир С. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне жителя Тосно задержали за развращение пятиклассницы.

Фото: Piter.TV