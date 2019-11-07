Жителя Тосно задержали за развращение пятиклассницы

В полицию обратилась мать девочки.

В четверг, 19 марта, в полицию Тосно обратилась женщина 1979 года рождения и заявила о совращении своей малолетней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявительница обвинила в содеянном 35-летнего мужчину. По ее словам, 17 марта в период с 15:00 до 17:00 он совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери, ученицы 5 класса. Все случилось в квартире заявительницы на Рабочей улице.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

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Фото: Piter.TV