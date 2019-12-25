Жителя Колпино подозревают в развращении 13-летнего мальчика

В Колпино мужчина около четырех месяцев развращал мальчика. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию с заявлением обратилась 41-летняя женщина, которая рассказала, что 39-летний уроженец Ленинграда домогался её 13-летнего пасынка. Полиция задержала предполагаемого педофила в квартире на улице Губина, у него изъяли мобильный телефон марки Samsung.
По данному инциденту возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее мигрант совратил 12-летнюю школьницу в отеле Петербурга.
Фото: Piter.TV
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