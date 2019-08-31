В Подпорожье будет построена крытая ледовая арена

Ее проект разработают в начале следующего года.

В Подпорожье (Ленинградская область) будет построена крытая ледовая арена. Администрация этого района разместила закупку. Ее итогом станет определение компании, которая создаст проект спортивного сооружения.

Планируется, что его размеры составят 57 на 27 метров, она будет использоваться для хоккея, фигурного и массового катания. В комплекс войдут две трибуны, рассчитанных на 144 зрителя.

Проект предполагается разработать до конца февраля следующего года. На это выделяется 9,5 миллионов рублей.

Заявки от компаний, желающих выполнить данную работу, принимают до 3 августа.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, на Васильевском острове построят крытый каток в рамках адресной инвестиционной программы.

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