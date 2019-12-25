На Васильевском острове построят крытый каток в рамках адресной инвестиционной программы

Также по контрактам в Петербурге обновят здание поликлиники для взрослых и дорожное оборудование.

В трех районах Петербурга появятся новые объекты социальной инфраструктуры, Фонд капстроительства и реконструкции уже заключил три контракта по объектам Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

Так, на Среднем проспекте Васильевского острова, 87 корпус 2, лит. А, появится крытый каток с искусственным льдом. Проектно-изыскательские работы закончат к октябрю 2021 года, работами займется ООО "Компания К-5". В Юго-Западной Приморской части Петербурга приведут в порядок светофоры, фонари и дорожные знаки. В третьем квартале текущего года работы завершит ООО "Т-Траффик". По третьему контракту, заключенному с ООО "Эталон Спецстрой", предполагается устранение недостатков в поликлинике для взрослых в квартале №82. Участок ограничен улицами Ленсовета и Орджоникидзе и проспектом Юрия Гагарина. Подрядчик уже занялся работами на кровле и фасадах, завершат их в июле.

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