Строительство новой автодороги позволит кардинально сократить количество ДТП в Ленобласти.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что до границы с Финляндией проложат новую дорогу. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по развитию транспортных систем Петербурга и области.

Новая дорога будет вести в обход Сайменского канала к МАПП "Брусничное". С реализацией проекта поможет выигранный дирекцией грант. А около 20% профинансируют Минтранс РФ и Ленобласть.

Планируется, что новая дорога заменит старую, которая была построена 1960 году. Таким образом планируется, сократить количество ДТП, улучшить грузоперевозоки и усилит конкурентоспособность транспортного потенциала.

Ранее мы сообщали о том, что в садоводствах для петербуржцев построят 12 амбулаторий.

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