Женщина доставлена в больницу с ранением.

В Подольске полковник полиции из пистолета выстрелил в голову жене. Об этом рассказали правоохранительные органы по региону. Известно, что в настоящее время пострадавшая госпитализирована. Женщина получила огнестрельное ранение. Она также является сотрудницей МВД. В настоящее время оперативники рассматривают несколько версий произошедшего. В том числе изучается вариант с бытовым конфликтом в семье, а также несчастный случай. Подозреваемый доставлен в следственное отделение для допроса. Ведется проверка.

Под подозрение попал 41-летний Алексей Кулдошин. Он является начальником охраны ГУ по общественному порядку. Потерпевшей стала 28-летняя Юлия Старенкова. По предварительной версии случившегося, выстрел произошел в тот момент, когда мужчина чистил оружие.

Оренбуржец устроил поножовщину у хостела на Загородном проспекте.

Фото: Следственный комитет России

