  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Подмосковном роддоме родился мальчик-богатырь весом 5,4 кг
Сегодня, 9:52
101
MShaffter

В Подмосковном роддоме родился мальчик-богатырь весом 5,4 кг

0 0

Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

В Балашихинском роддоме Московской области родился мальчик-богатырь.

Малыш родился несколько дней назад весом 5 кг и 400 г с ростом 58 см. Ни мама малыша, ни врачи не предполагали, что ребенок родится настолько большим, хотя знали, что плод крупный. У женщины это второй ребенок, два года назад она родила девочку весом 4200. Роды прошли легко и без затруднений.

Мама и новорожденный, которого назвали Евсей, чувствуют себя хорошо и выписаны из роддома домой.

Ранее: В Подмосковье медики борются за жизнь новорожденного после домашних родов.

Фото: Рixabay

 

Теги: беременность и роды, здоровье, крупный плод, медицина, новости московской области, новости россии, ребенок богатырь
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии