В Подмосковном роддоме родился мальчик-богатырь весом 5,4 кг

В Балашихинском роддоме Московской области родился мальчик-богатырь.
Малыш родился несколько дней назад весом 5 кг и 400 г с ростом 58 см. Ни мама малыша, ни врачи не предполагали, что ребенок родится настолько большим, хотя знали, что плод крупный. У женщины это второй ребенок, два года назад она родила девочку весом 4200. Роды прошли легко и без затруднений.
Мама и новорожденный, которого назвали Евсей, чувствуют себя хорошо и выписаны из роддома домой.
Ранее: В Подмосковье медики борются за жизнь новорожденного после домашних родов.
Фото: Рixabay
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