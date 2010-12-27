В Подмосковном роддоме родился мальчик-богатырь весом 5,4 кг

Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

В Балашихинском роддоме Московской области родился мальчик-богатырь.

Малыш родился несколько дней назад весом 5 кг и 400 г с ростом 58 см. Ни мама малыша, ни врачи не предполагали, что ребенок родится настолько большим, хотя знали, что плод крупный. У женщины это второй ребенок, два года назад она родила девочку весом 4200. Роды прошли легко и без затруднений.

Мама и новорожденный, которого назвали Евсей, чувствуют себя хорошо и выписаны из роддома домой.

Ранее: В Подмосковье медики борются за жизнь новорожденного после домашних родов.

Фото: Рixabay