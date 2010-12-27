В Подмосковье врачи борются за жизнь новорожденной после домашних родов

Девочка родилась на 35 неделе беременности, у нее множество внутриутробных патологий и инфекций.

В Ясногорске Тульской области женщина родила ребенка дома без посторонней помощи.

Сосед женщины привез роженицу и малышку через два часа после домашних родов в Ступинскую больницу. Медики диагностировали у новорожденной недоношенность (34 недели), малый вес (1700 г), внутриутробная задержка развития и тяжелые инфекции, вплоть до внутриутробной пневмонии. Состояние новорожденной оценено медиками как тяжелое.

Известно, что у женщины есть двое старших детей. Среднего ребенка женщина рожала дома.

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