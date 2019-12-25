В Подмосковье запустят 24 проекта по импортозамещению

Мебельная фабрика «Шатура» получит субсидию в размере 300 млн рублей и льготный кредит. Фабрика представила проект по по производству покрытия для мебельных панелей и фурнитуры для замены итальянского и китайского импорта.

В Московской области начали реализацию 24 проектов по импортозамещению. Все участники получат дополнительные меры поддержки, которые включают земельные участки за один рубль, субсидии и льготные кредиты. Об этом 28 марта сообщает телеканал "360".

Среди участников машиностроительный завод "Тонар" из Орехово-Зуевского городского округа. Предприятие производит полуприцепы, контейнеровозов, цементовозов, сельскохозяйственной и специальной техники. В рамках программы там начнут производить оси и полуоси для шасси. На сегодняшний день 90% этого рынка занимает продукция из Германии. Общий объем инвестиций в новое производство составит 388 млн рублей.

Кроме этого, 2,5 млрд рублей инвестиций получит "Исследовательский институт химического разнообразия" (входит в ГК "ХимРар"). Организация занимается исследованиями для фармацевтических компаний, однако планирует перейти на производство субстанций и готовых лекарственных форм препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Мебельная фабрика "Шатура" получит субсидию в размере 300 млн рублей и льготный кредит. Фабрика представила проект по по производству покрытия для мебельных панелей и фурнитуры для замены итальянского и китайского импорта.

Московская область направила семь заявок в Федеральный фонд развития промышленности для получения займов на реализацию импортозамещающих проектов. Шести предприятиям подобрали участки земли, по девяти эта работа еще идет. Еще две компании получили субсидию по процентной ставке.

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