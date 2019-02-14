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Несколько McDonalds в Петербурге не планируют закрываться
Сегодня, 17:27
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Несколько McDonald's в Петербурге не планируют закрываться

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Петербуржцы до сих пор могут купить картошку фри или бургер.

Piter.tv узнал о нескольких ресторанах сети McDonald"s, которые до сих пор работают в Петербурге.

Работы продолжили предприятия общественного питания на Балтийском вокзале, Московском вокзале и аэропорту Пулково. Информацию нашему корреспонденту подтвердили по телефону горячей линии. В ресторане на Балтийском вокзале сообщили, что пока не будут закрываться. 

С чем это связано — неизвестно. Возможно с тем, что точки питания располагаются на важных инфраструктурных объектах. 

Напомним, решение о приостановке работы было принято из-за действий России в Украине. Большинство ресторанов закрылись 14 марта. 

Фото: Piter.tv

Теги: mcdonalds, рестораны общественного питания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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