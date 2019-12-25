В Подмосковье занято 10 тыс. коек для пациентов с ковидом

Часть больниц пришлось перепрофилировать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в регионе очень высокий уровень пациентов с ковидом на кислороде. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".

На данный момент заняты 10 тысяч инфекционных коек. При этом недавно в области было развернуто 11 тысяч, то есть свободных мест остается не так много. Часть больниц пришлось перепрофилировать под работу пациентов с COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Московской области за последние сутки выявили 2 590 случаев заболевания коронавирусом. Регион оказался на третьем месте по количеству зарегистрированных случаев. Его обгоняют Москва и Петербург. Губернатор Воробьев отметил высокие темпы вакцинации населения.

Фото: Piter.TV