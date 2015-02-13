В Подмосковье задержали мужчину за организацию наркоцеха

Злоумышленник приобрел необходимое оборудование в теневом сегменте интернета.

Полиция Подмосковья задержала мужчину за организацию наркоцеха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья арендовал дом вблизи деревни Тимохово. Внутри помещения он оборудовал цех по производству синтетических наркотиков. Злоумышленник приобрел необходимое оборудование в теневом сегменте интернета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские ликвидировали лабораторию. Правоохранители изъяли восемь канистр с химическими жидкостями. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья