В Подмосковье задержали лидера ОПГ и его подельников

Олег Чернов и его два подельника задержаны за вымогательство в Талдоме Московской области.

В Талдоме задержаны члены преступной группировки и ее лидер.

Сообщается, что задержан Олег Чернов (49 лет по прозвищу Черный), лидер преступной группировки, и 2 молодых мужчины 28 и 29 лет, которые входили в ОПГ. Указанные лица регулярно вымогали у 2 предпринимателей, занимающихся продажей продуктов питания в районе поселка Полуденовка, деньги за оказание криминального покровительства. Участники банды угрожали расправой, порчей имущества с применением оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. При обыске у задержанных найдены огнестрельное оружие (пневматическая винтовка с оптическим прицелом, охотничье ружье "Беретта"), девять мобильных телефонов, нож, планшеты, сим-карты, а также пять стреляных гильз.

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