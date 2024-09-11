Потерпевшей рекомендовали обналичить сбережения и передать их доверенному лицу для дальнейшего размещения на "безопасный счет".

В Подмосковье задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 74-летней местной жительнице позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником сотовой компании, и сообщила о необходимости перезаключения договора услуг связи. Затем пенсионерке позвонили из якобы Росфинмониторинга, чтобы сообщить о попытке мошенников похитить ее деньги. Потерпевшей рекомендовали обналичить сбережения и передать их доверенному лицу для дальнейшего размещения на "безопасный счет".

Сумма ущерба составила 1,35 млн рублей. Пенсионерка передала деньги курьеру. Вскоре оперативники задержали мужчину, у которого уже была судимость. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА