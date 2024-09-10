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В Амурской области выявлены факты получения социальных выплат на несуществующих детей

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Полиция пресекла незаконную деятельность пяти жительниц Приамурья с "рождением" детей.

Российские правоохранительные органы по Амурской области выявили незаконные факты получения социальных выплат на несуществующих детей. На территории Приамурья задержаны пятеро злоумышленниц. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы полиции. Согласно предварительным сведениям от МВД,  местные жительницы придумали криминальную схему, по которой обманным путем получали денежные средства, предусмотренные национальным проектом "Демография".

Для этого они собирали необходимый пакет документов, в которых содержались фиктивные данные о рождении ребенка, и направляли их в соответствующий  государственный орган. 

пресс-служба МВД по региону

По факту произошедшего ведутся уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ, а также статьями 30 и 159.2 УК РФ. Во время обысков оперативников по местам жительства подозреваемых выявлена и изъята документация, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.  Четверо фигуранток расследования отправлены под стражу, еще одна женщина находится под домашним арестом. 

В Хакасии полицейские пресекли продажу на одном из рынков Абакана немаркированных сигарет.

Фот и видео: МВД Медиа

Теги: амурская область, демография, мвд, регионы, соцвыплаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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