В Амурской области выявлены факты получения социальных выплат на несуществующих детей

Полиция пресекла незаконную деятельность пяти жительниц Приамурья с "рождением" детей.

Российские правоохранительные органы по Амурской области выявили незаконные факты получения социальных выплат на несуществующих детей. На территории Приамурья задержаны пятеро злоумышленниц. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы полиции. Согласно предварительным сведениям от МВД, местные жительницы придумали криминальную схему, по которой обманным путем получали денежные средства, предусмотренные национальным проектом "Демография".

Для этого они собирали необходимый пакет документов, в которых содержались фиктивные данные о рождении ребенка, и направляли их в соответствующий государственный орган. пресс-служба МВД по региону

По факту произошедшего ведутся уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ, а также статьями 30 и 159.2 УК РФ. Во время обысков оперативников по местам жительства подозреваемых выявлена и изъята документация, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Четверо фигуранток расследования отправлены под стражу, еще одна женщина находится под домашним арестом.

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Фот и видео: МВД Медиа