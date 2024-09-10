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В Хакасии полицейские пресекли продажу на одном из рынков Абакана немаркированных сигарет

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Сотрудники МВд пресекли нелегальную продажу табачной продукции в регионе.

На территории Хакасии российские правоохранительные органы пресекли продажу в Абакане немаркированной табачной продукции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Местные оперативники совместно с представителями Абаканского таможенного поста Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы пресекли незаконную реализацию сигарет на одном из городских рынков. Владелицей торгового павильона оказалась 37-летняя женщина. В магазине у злоумышленницы специалисты нашли шесть тысяч безакцизных пачек табачных изделий различных наименований на общую сумму около 750 тысяч рублей.

Экспертным исследованием установлено, что изъятая продукция является немаркированным товаром.

пресс-служба МВД по региону

В отношении индивидуальной предпринимательницы решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 171.1 УК РФ.

Петербургские полицейские провели проверку в кафе с этническим уклоном.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: абакан, мвд, немаркированные сигареты, регионы, хакасия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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