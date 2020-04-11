Андрей Воробьёв попросил жителей ответственно отнестись к тем вызовам, которые ставит жизнь.

В Подмосковье вводят пропускной режим. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что режим пропусков будет вводится поэтапно — для граждан он будет максимально комфортным. Для того, чтобы отправится на работу или передвигаться по области, подмосквичи должны будут зарегистрироваться на сайте Услуги.Мосрег.Ру.

Воробьёв отметил, что в регионе усилят патрулирование улиц силами полиции и Росгвардии. Сотрудники будут останавливать практически каждого, кто пребывает на улице, чтобы узнать цель выхода из дома.

Андрей Воробьёв попросил жителей ответственно отнестись к тем вызовам, которые ставит жизнь.

Ранее Собянин ввёл в Москве пропускной режим из-за коронавируса.

Видео: Youtube/andreyvorobiev