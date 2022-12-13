В Подмосковье вторую неделю ищут бесследно пропавшую 19-летнюю девушку

Спасатели продолжают поиски местной жительницы из Брехово.

На территории подмосковной деревни Брехово правоохранительные органы уже вторую неделю разыскивают 19-летнюю Жанну Шувалову, которая бесследно исчезла 30 марта. Отец россиянки пояснил, что родственники стали разыскивать девушку на следующий день, так как она перестала отвечать на звонки и не появлялась в социальных сетях. Полиция изучила записи с уличных камер видеонаблюдений, на которые попала девушка. Известно, что пропавшая на протяжении нескольких недель жила с молодым человеком. Неподалеку от ее дома есть лесной массив и болото. В настоящее время поисковые службы проверили территорию вокруг водоема, а также заброшенные здания и недостроенные дома.

Студентка переехала жить к своему молодому человеку две недели назад. Он рассказал полицейским, что в тот день они с Жанной поссорились, после она ушла, а он не смог её догнать пост в Тг-канале 112

Предположительно, последним, кто видел Жанну, оказался работник местного автомобильного сервис. Во время его рабочей смены неизвестная ему девушка подходила к заброшенному колодцу и плакала. Мужчина успокоил гостью, после чего она ушла. Отец считает юношу, с которым проживала дочь, безобидным. Поиски пропавшей все еще ведутся.

Пропавшего в горах Приморья мужчину нашли в центре Петербурга.

Фото и видео: Telegram / 112