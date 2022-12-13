Пропавшего в горах Приморья мужчину нашли в центре Петербурга

В Петербурге нашли путешественника, который пропал на горе Ливадийская. Об этом сообщили РИА НОвости со ссылкой на ГУ МЧС.
Мужчина перестал выходить на связь 21 марта. Его родственники обратились в МЧС.
Туриста нашли в добром здравии на одной из улиц Северной столицы. Выяснилось, что он сам прилетел в город на Неве, а о своих планах никому не стал говорить.
Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в акватории Финского залива близ яхт-клуба "Балтиец" спасатели вернули на берег собаку, которая оказалась на оторванной льдине.
Фото: Piter.tv
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