Пропавшего в горах Приморья мужчину нашли в центре Петербурга

Мужчина сам прилетел в город на Неве, а о своих планах никому не стал говорить.

В Петербурге нашли путешественника, который пропал на горе Ливадийская. Об этом сообщили РИА НОвости со ссылкой на ГУ МЧС.

Мужчина перестал выходить на связь 21 марта. Его родственники обратились в МЧС.

Туриста нашли в добром здравии на одной из улиц Северной столицы. Выяснилось, что он сам прилетел в город на Неве, а о своих планах никому не стал говорить.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в акватории Финского залива близ яхт-клуба "Балтиец" спасатели вернули на берег собаку, которая оказалась на оторванной льдине.

Фото: Piter.tv