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В акватории Финского залива близ яхт-клуба "Балтиец" спасатели вернули на берег собаку, которая оказалась на оторванной льдине

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Появилось видео, на котором мужчины спасают жизнь бедолаге.

Этим вечером в акватории Финского залива близ яхт-клуба "Балтиец" очевидцы заметили собаку на льдине. Горожане вызвали спасателей.

Сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга вытащили животное из полыньи и доставили на берег. На ошейнике песика был указан номер телефона хозяина. Выяснилось, что питомца зовут Бонита. 

"Пострадавшая" сильно испугалась. Сейчас она находится дома.

Спасатели выяснят, как собака оказалась на оторванной льдине.

Ранее на Piter.tv: мужчина провалился под лед на Ладожском озере.

Видео: МЧС России

Теги: видео, спасатели, спасение собаки, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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