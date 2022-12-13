В Подмосковье водитель BMW сбил трех пешеходов на тротуаре

Прокуратура контролирует расследование аварии.

Водитель на иномарке BMW выехал на тротуар на Олимпийском проспекте в Мытищах, где сбил трех человек. Соответствующее заявление сделали представители правоохранительных органов по российском у региону. Специалист из ГУ МВД уточнили, что все пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Инцидент произошел около 10 часов утра. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Водитель по неустановленной причине выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение... пресс-служба ГУ МВД по региону

По информации от Telegram-канала SHOT, речь идет о четырех пострадавших. Медики рассказали, что людей доставили в Мытищинскую городскую больницу с различной степенью тяжести. В частности, у 68-летнего мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, у 60-летнего пациента— закрытый перелом рёбер и ушиб грудной клетки, у 17-летного юноши — перелом плюсневых костей, у 38-летнего мужчины — закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота и грудной клетки.

После смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области