В Подмосковье во время соревнований утонул триатлонист

Мужчине было 42 года.

Во время соревнований по триатлону Tinan Race в подмосковных Бронницах умер 42-летний спортсмен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным СМИ, мужчине стало плохо во время прохождения водной дистанции. Он был оперативно вытащен из воды. Однако спасти спортсмена не удалось. Он скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

Сообщается, что погибший был допущен к участию в соревнованиях, договор и справка от медиков также были у него в наличии.

В настоящее время проводится проверка по факту смерти мужчины, выясняются причины и обстоятельства инцидента.

Ранее матч Финляндия-Дания был приостановлен по причине госпитализации футболиста Эриксена.

Видео: Telegram/LifeShot