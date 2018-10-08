Заслуженный мастер спорта СССР по волейболу Владимир Дорохов скончался в Петербурге

О месте и времени прощания и похорон сообщат дополнительно.

Утром 19 декабря на 71-м году жизни скончался Заслуженный мастер спорта СССР по волейболу, олимпийский чемпион 1980 года, а также серебряный призер Олимпиады 1976 года Владимир Дорохов. Об этом рассказали в комитете по физической культуре и спорту Петербурга.

Спортсмен являлся игроком двух легендарных ленинградских команд "Спартак" и "Автомобилист". Он был обладателем самых высоких титулов и наград: двукратным чемпионом мира (1978 и 1982 годы), четырехкратным чемпионом Европы (1975, 1977, 1979, 1981 годы), неоднократным призером чемпионатов СССР, победителем Кубка мира в 1981 году, Кубка обладателей кубков европейских стран (1981, 1982 годы).

Комитет по физической культуре и спорту Петербурга и РОО "Олимпийский Совет Санкт-Петербурга" выражают искренние соболезнования и слова поддержки родным, близким, коллегам и ученикам Владимира Вячеславовича. Наши сердца скорбят вместе с вами. Светлая память… Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга

О месте и времени прощания и похорон сообщат дополнительно.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга