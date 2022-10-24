В Петербурге скончался легкоатлет Александр Барышников

О месте и времени его похорон сообщат дополнительно.

В Петербурге 15 сентября скончался двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР Александр Барышников. Об этом рассказали в городском комитете по физической культуре и спорту.

Спортсмену было 75 лет. Он является воспитанном "Зенита". Для Барышникова его наставник Виктор Алексеев разработал новую технику толкания "с вращениями". На Олимпиаде 1976 года легкоатлет завоевал бронзовую награду, а через 4 года, на Московских играх-80, стал серебряным призером.

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и РОО "Олимпийский Совет Санкт-Петербурга" выражают искренние соболезнования и слова поддержки родным, близким и друзьям Александра Георгиевича. Скорбим вместе с вами. Светлая память… Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга

О месте и времени похорон Барышникова сообщат дополнительно.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР по боксу Олег Кузьмин.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга