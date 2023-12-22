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В Подмосковье внедрили ИИ в систему мониторинга для выявления очагов пожаров
Сегодня, 8:29
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В Подмосковье внедрили ИИ в систему мониторинга для выявления очагов пожаров

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По словам зампреда Комитета лесного хозяйства региона, в нынешнем году мониторинг будут вести 127 видеокомплексов.

В Подмосковье внедрили искусственный интеллект в систему мониторинга для выявления очагов пожаров. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов в интервью телеканалу "360".

По его словам, в нынешнюю систему мониторинга лесных пожаров включены четыре уровня, проходящие ежегодную модернизацию. К ним относятся наземное патрулирование, авиаразведка, видео- и космомониторинг.  Агулов отметил, что в нынешнем году мониторинг в Подмосковье будут вести 127 видеокомплексов. Их установят на вышках сотовых операторов.  помощью ИИ можно будет распознавать характер очагов возгорания.

Ранее член гильдии риелторов заявил, что аренда квартир в России временно подешевела.

Фото: Piter.tv

Теги: искусственный интеллект, мониторинг, очаг пожара, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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