В Подмосковье внедрили ИИ в систему мониторинга для выявления очагов пожаров

По словам зампреда Комитета лесного хозяйства региона, в нынешнем году мониторинг будут вести 127 видеокомплексов.

В Подмосковье внедрили искусственный интеллект в систему мониторинга для выявления очагов пожаров. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов в интервью телеканалу "360".

По его словам, в нынешнюю систему мониторинга лесных пожаров включены четыре уровня, проходящие ежегодную модернизацию. К ним относятся наземное патрулирование, авиаразведка, видео- и космомониторинг. Агулов отметил, что в нынешнем году мониторинг в Подмосковье будут вести 127 видеокомплексов. Их установят на вышках сотовых операторов. помощью ИИ можно будет распознавать характер очагов возгорания.

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Фото: Piter.tv