В Подмосковье выявлены 10 мигрантов-нарушителей и организатор их незаконного пребывания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, в рамках мероприятия "Нелегал – 2025" сотрудники полиции провели проверку строящихся объектов. В ходе рейда они обнаружили 15 административных правонарушений, совершённых десятью уроженцами одной из стран Средней Азии.
Выяснилось, что десять нарушений относятся к незаконному осуществлении трудовой деятельности на территории РФ. Остальные пять нарушений касались нахождения на территории страны с нарушением режима пребывания. На каждого нелегала наложены штрафы с выдворением за пределы России.
Также полиция задержала 45-л5тнего уроженца одной из республик Закавказья, который организовал незаконное проживание иностранцев. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что новосибирские полицейские изъяли свыше 180 тысяч пачек сигарет без маркировки.
Видео: Telegram / Полиция Подмосковья
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все