В Подмосковье выявлены 10 мигрантов-нарушителей и организатор их незаконного пребывания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, в рамках мероприятия "Нелегал – 2025" сотрудники полиции провели проверку строящихся объектов. В ходе рейда они обнаружили 15 административных правонарушений, совершённых десятью уроженцами одной из стран Средней Азии.

Выяснилось, что десять нарушений относятся к незаконному осуществлении трудовой деятельности на территории РФ. Остальные пять нарушений касались нахождения на территории страны с нарушением режима пребывания. На каждого нелегала наложены штрафы с выдворением за пределы России.

Также полиция задержала 45-л5тнего уроженца одной из республик Закавказья, который организовал незаконное проживание иностранцев. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья