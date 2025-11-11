  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:53
96
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Новосибирские полицейские изъяли свыше 180 тысяч пачек сигарет без маркировки

0 0

Общая стоимость нелегальной продукции оценивается в более чем 20 млн рублей.

В Новосибирске полицейские изъяли свыше 180 тысяч пачек сигарет без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, правоохранители провели обыски в помещениях торгово-складского комплекса на улице Сибиряков-Гвардейцев. Они обнаружили более 180 тысяч пачек табачной продукции без надлежащей маркировки. Предварительно установлено, что партия предназначалась для дальнейшего сбыта на территории региона.

Общая стоимость нелегальной продукции оценивается в более чем 20 млн рублей. В настоящее время ее образцы направлены на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в МВД назвали фразы, позволяющие вычислить мошенников с дипфейками.

Видео: ГУ МВД России по Новосибирской области

Теги: нелегальная продукция, новосибирск, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии