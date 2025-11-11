Новосибирские полицейские изъяли свыше 180 тысяч пачек сигарет без маркировки

Общая стоимость нелегальной продукции оценивается в более чем 20 млн рублей.

В Новосибирске полицейские изъяли свыше 180 тысяч пачек сигарет без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, правоохранители провели обыски в помещениях торгово-складского комплекса на улице Сибиряков-Гвардейцев. Они обнаружили более 180 тысяч пачек табачной продукции без надлежащей маркировки. Предварительно установлено, что партия предназначалась для дальнейшего сбыта на территории региона.

Общая стоимость нелегальной продукции оценивается в более чем 20 млн рублей. В настоящее время ее образцы направлены на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: ГУ МВД России по Новосибирской области