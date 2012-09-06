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В Подмосковье выявили нелегалов, работавших в тепличном комплексе по выращиванию огурцов

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В отношении 56 мигрантов составлены административные материалы.

В Подмосковье выявили нелегалов, работавших в тепличном комплексе по выращиванию огурцов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным  следствия, в тепличном комплексе нелегально работали и проживали иностранцы из республик ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии. В отношении 56 мигрантов составлены административные материалы. Из них 46 человек привлечены к административной ответственности за нахождение на территории РФ с нарушением режима пребывания.

Отмечается, что на каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Один иностранец будет выдворен за пределы страны. Кроме того, в отношении женщины, подозреваемой в организации незаконной миграции, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Кургане задержали женщину, танцевавшую на памятнике погибшим воинам.

Видео: Полиция Подмосковья

Теги: нарушение миграционного законодательства, подмосковье, полиция, тепличный комплекс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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