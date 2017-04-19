На каждого мигранта судом наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

В Подмосковье выявили 20 нарушителей миграционных правил. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии проверили проверили складские помещения и общежития в городе Видное и поселке Володарского. В результате рейда в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в РФ. На каждого мигранта судом наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Оренбургской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА