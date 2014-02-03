В Оренбургской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Супружеская пара за деньги выдавала мигрантам документы о прохождении экзамена.

На территории Оренбургской области российские правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность индивидуального предпринимателя и его супруги. Местные жители на основании договора с вузом организовали обучение и прием комплексного экзамена на знание иностранцами русского языка, истории страны, а также основ законодательства РФ. Сотрудники пресс-службы регионального управления полиции уточнили, что в реальности за денежное вознаграждение злоумышленники оказывали клиентам содействие в фиктивной сдаче экзамена без проводимого обучения.

Фигуранты предоставляли клиентам правильные ответы на тесты и записывали отрепетированные видео с короткими ответами на русском языке. пресс-служба МВД РФ

Пакет документов далее отправлялся в образовательное учреждение Башкирии, которое выдавало сертификаты о сдаче экзаменов. Затем полученные бумаги использовались мигрантами для получения патентов на осуществление трудовой деятельности в России. Оперативники установили личности двоих предполагаемых организаторов криминальной деятельности. Во время обысков по местам проживания подозреваемых изъято восемь миллионов рублей, документы, компьютерная техника, электронные носители информации, средства связи. В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Мужчина отправлен под домашний арест, а его жене выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт.

Фото и видео: МВД Медиа