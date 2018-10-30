Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт

Экс-американец назвал Россию своим домом.

Сотрудники полиции выдали российский паспорт политическому беженцу из США Джону Роблесу. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в собственном Telegram-канале. Известно, что торжественное мероприятие состоялось в актовом зале управления МВД России "Серпуховское" Московской области. Кроме бывшего американского гражданина, национальные паспорта РФ получили и другие иностранцы.

В ответном слове Джон Роблес сказал, что считает Россию своим домом. Он выразил благодарность сотрудникам полиции и органов государственной власти, которые оказали ему помощь в воплощении мечты о российском гражданстве. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Известно, что Джон Энтони Роблес проживал ранее в США. Однако в 1996 году он прибыл в Россию, работал в стране учителем английского языка. В настоящее время мужчина является литературным переводчиком. После начала специальной военной операции он помогал доставлять гуманитарные грузы российским военнослужащим и жителям на приграничных территориях.

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Фото и видео: Telegram / Ирина ВОлк