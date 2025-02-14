В отношении 10 из них принято решение о выдворении из страны.

В Подмосковье выявили 13 мигрантов-нелегалов, ремонтировавших здание бывшей школы. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, сотрудники полиции посетили здание в Жуковском, где ранее размещалась школа. В результате проведенного рейда были установлены 13 уроженцев стран ближнего зарубежья, нарушивших миграционное законодательство. Из них 10 человек незаконно осуществляли трудовую деятельность. Еще трое нарушили режим пребывания на территории РФ.

Решением Жуковского городского суда каждому нарушителю был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. В отношении 10 из них принято решение о выдворении из страны.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли деятельность группы карманников.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА