В Москве пресекли деятельность группы карманников

Полиция задержала 10 предполагаемых участников криминальной схемы.

Российские правоохранительные органы по столице пресекли деятельность группы карманников. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что полицейские распутывают всю криминальную цепочку и берут не только самого "щипача", но также и тех лиц, которые отправили исполнителя на преступный промысел и ждали от коллеги улова в виде чужого имущества для дальнейшего сбыта. Оперативники провели рейд по территории московского метрополитена и задержали подозреваемых в серии краж. Известно, что злоумышленники являлись участниками этнической организованной группы. В течение нескольких лет они похищали у пассажиров дорогостоящие гаджеты. В основном их внимание привлекали молодые люди, которые разговаривали по мобильным устройствам, а затем убирали их в карманы одежды или сумки.

О том, как непросто поймать карманника, знают, наверное, многие. Мгновение – и его след простыл. Однако для наших оперативников это вполне решаемая задача. пресс-служба МВД РФ

В совершении краж участвовали две девушки. Старшая из них незаметно вынимала телефон, после чего сразу же передавала его сообщнице. Другие члены группировки осуществляли разблокировку устройств, удаляли информацию с гаджетов, а затем продавали технику на одном из столичных радиорынков. Полученную прибыль организатор преступной деятельности распределял между участниками незаконной схемы по обогащению. Фигурантами уголовного дела по статье 158 УК РФ стали десять человек. Среди них есть координаторы, скупщики и непосредственные исполнители, а также предполагаемая организатор противоправной деятельности – 69-летняя жительница Москвы. По местам фактического проживания участников ОПГ полицией в ходе обысков изъяты банковские карты, аппараты сотовой связи и ноутбуки, одежда и головные уборы, которые использовались при совершении краж.На текущий момент восемь фигурантов расследования отправлены под стражу. Одна из задержанных остается на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а предполагаемый скупщик краденого – под домашним арестом.

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Фото и видео: МВД Медиа