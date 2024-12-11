Появились новые кадры нападения на спортивного комментатора Скворцова

В социальных сетях появились новые кадры нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова. Ролик доступен на сайте телеканала "360.ru". Известно, что после избиения потерпевший попал в реанимационное отделение больницы. Бытовой конфликт произошел возле одного из ночных заведений в городе Новосибирске. В кадр покала только часть потасовки между мужчинами.

Ранее стало известно, что российского комментатора избили в ходе конфликта с другой компанией в одном из ресторанов. В настоящее время причина ссоры устанавливается. По факту инцидента следователи ведут уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Супруга потерпевшего сообщала прессе, что медики подтвердили у Скворцова черепно-мозговую травму. Утром 14 февраля стало известно о том, что прредставители регионального управления правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого . Мужчину доставили в отдел МВД для допроса и выяснения всех обстоятельств.

У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг, он в тяжелом состоянии.

Фото и видео: 360.ru