У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг, он в тяжелом состоянии

Роман Скворцов не помнит обстоятельств, которые привели к его травмированию.

Российский спортивный комментатор Роман Скворцов, которого госпитализировали в реанимацию в Новосибирске, не представил сотрудникам правоохранительных органов обстоятельства получения травмы. Мужчина отметил, что он не помнит обстоятельств случившегося. Об этом сообщили журналисты новостного агентства ТАСС со ссылкой на источник в МВД РФ. Заявления об избиении потерпевшего в полицию пока что непоступало.

Скворцов в сознании, в больнице оперативникам дали не так много времени на общение с ним. Сказал, что не помнит обстоятельств получения травмы. Предварительно, никакого криминала нет. собеседник агентства

В медицинском учреждении упомянули СМИ, что пациента Скворцова перевели из отделения реанимации-токсикологии в отделение анестезиологии и реаниматологии, где есть современно оборудование для восстановления пациента. Однако о динамике состояния пациента пока говорить нельзя.

Напомним, что Роман Скворцов поступил в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. В медицинском учреждении указали, что комментатора привезли с травмой головы с Красного проспекта. Согласно информации от сервиса карт 2ГИС, там располагается большое количество баров и ресторанов. Сейчас пациент находится в сознании. Обстоятельства получения его травмы проверяет полиция.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд КХЛ. Скворцову 49 лет, он известен как комментатор хоккейных и баскетбольных матчей.

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Фото: Piter.tv, Telegram / BAZA Спорт